Atletica leggera. Giornata di festa per la Bracco: "Poche società possono vantare questi numeri»

Nella giornata dedicata alla lotta alla violenza per le donne le atlete della Bracco Atletica Milano sono state celebrate. Un pomeriggio di festa, all’Auditorium Giorgio Gaber, con il Presidente Franco Angelotti a far gli onori di casa e a ricordare l’impegno della societá: "I sogni sono fonte di energia e vita, dovete crederci, noi siamo prima di tutto una famiglia, persone che fanno gruppo. I sogni ci regalano gioie, vittorie, ma anche delusioni. Sono motivazioni per andare avanti. Dobbiamo alzare l’asticella verso il futuro ed essere ambiziosi. Non tutti possono vestire la maglia azzurra o vincere un titolo assoluto, ma tutti possono migliorare il proprio tempo. Continuamo a lanciare vari progetti, come quello del mezzofondo, settore che fino 5 anni fa era inesistente. Tanti sono i titoli vinti quest’anno: 14 per un totale di 205 in 22 anni di attività. 81 le atlete in maglia azzurra, 13 nel 2023. Poche societá possono vantare questi numeri. È un movimento importante, vincente grazie alle atlete, donne che si mettono in gioco nella vita nello sport e nello studio".

Il club, come ha ribadito in un video messaggio la Presidente Onoraria Diana Bracco, è attento infatti alla dual career. Sul palco, anche la vicepresidente vicario del Coni, Silvia Salis che ha elogiato la realtà tutta al femminile. Tra i tanti premi, oltre alle atlete azzurre, le under 18, 20 e 23 e premi speciali a Gia Trevisan, Sofia Camagna, Ludovica Galuppi, Alessia Beneduce e Sofia Sidenius. Giuliana Lorenzo