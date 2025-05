Atletica leggera Gold: gli aretini al meeting di Grosseto. Ancora medaglie per l’Alga. Bene De Silva, Gavagni e Guiducci

AREZZO

Due giornate di medaglie, record e soddisfazioni per l’Alga Atletica Arezzo. Il più prestigioso appuntamento del fine settimana è stato il Toscana Meeting Tour-Trofeo Città di Grosseto che, nella categoria Gold, ha riunito alcuni dei più forti atleti italiani delle diverse discipline di corsa, salti e lanci. In questo contesto d’eccellenza è emerso soprattutto Nicholas Gavagni del 2006 che ha meritato la medaglia d’argento nel salto in lungo con la sua miglior prestazione stagionale di 7.39 metri, poi nella specialità era presente anche Filippo Guiducci del 2007 che ha ottenuto il sesto posto con il record personale di 6.99 metri. Particolarmente positiva è risultata inoltre la prova di Lorenza De Silva del 2007 che ha chiuso i 200 piani con il record personale di 25.88 secondi che è valso il decimo posto finale. Un’altra gara di assoluto livello è andata in scena a Bressanone con il Brixia Meeting, una delle più importanti manifestazioni internazionali giovanili, dove l’Alga Atletica Arezzo è scesa in pedana con Filippo Misuri.

L’atleta, nato nel 2009, è stato convocato dalla rappresentativa regionale toscana per gareggiare nel salto in alto e, a confronto con coetanei dall’Italia e dall’estero, ha ottenuto un buon decimo posto con 1.86 metri con cui ha confermato la bontà del percorso di crescita vissuto allo stadio di atletica leggera "Tenti" di Arezzo. L’Alga, inoltre, ha festeggiato due argenti e due bronzi nella quarta giornata del Campionato di Società Interprovinciale della categoria Cadetti 2010-2011 che, a Siena, ha visto confrontarsi atleti di società aretine, senesi e grossetane.

Una prova di ottimo livello ha portato la firma di Ginevra Tigliè, inoltre la soddisfazione del podio è stata vissuta dalle sue coetanee Anna Bigiarini (seconda nel lancio del martello con 18.81 metri) e Flavia Matteucci (terza nel salto in lungo con 4.60 metri). Il Campionato di Società Interprovinciale ha registrato anche le buone prove di Tommaso Mugnai (quarto nel giavellotto con 24.64 metri), di Lisa Rossi (quarta nel getto del peso con 7.35 metri) e di Gabriele Corbelli (settimo negli 80 piani con 10.55 secondi e nei 150 piani con 19.38 secondi).

Matteo Marzotti