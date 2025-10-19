Atletica leggera. I campioni dell’orbita Virtus ricevuti in Comune per la splendida stagione

Il Comune, con il sindaco Mario Pardini e l’assessore allo Sport, Fabio Barsanti, hanno ricevuto gli atleti che si sono maggiormente distinti nel 2025 per la Virtus Lucca. Un riconoscimento meritato per: Idea Pieroni, Matteo Oliveri, Roberto Orlando, Alessandro Santangelo e Stefano Sottile.

Idea Pieroni, del CS Carabinieri, saltatrice in alto cresciuta in maglia virtussina e con quella del Gsvo Marciatori Barga, dopo il titolo di campionessa italiana assoluta indoor e dopo il debutto in nazionale assoluta agli Euroindoor di Apeldoorn, ha centrato l’ottavo posto ai mondiali indoor prima che un brutto infortunio condizionasse il resto della stagione e la sua performance ai campionati del mondo di Tokyo.

Matteo Oliveri (CS Carabinieri), nel 2025 è diventato campione italiano assoluto indoor ad Ancona, campione italiano assoluto outdoor a Caorle e ha realizzato il minimo per i mondiali di Tokyo al "Martini" di Lucca.

Roberto Orlando (Aeronautica Militare) ha centrato il bronzo nel giavellotto agli ultimi campionati italiani assoluti ed è stato, insieme alla Pieroni e a Oliveri, tra i protagonisti della seconda vittoria consecutiva della Nazionale azzurra alla Coppa Europa di Madrid.

In Comune anche il giovanissimo Alessandro Santangelo, promessa del mezzofondo, che, a febbraio, ha fatto il nuovo primato italiano "Allievi" sui 3000 metri. Presente anche Stefano Sottile, quarto alle Olimpiadi di Parigi.