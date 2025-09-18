ATLETICA LEGGERA. I portacolori della società di Camaiore danno spettacolo nelle gare di resistenza

Tanti atleti viareggini protagonisti

nel weekend appena trascorso. Sabato a Monsummano Terme gran ritorno dell’atletica su pista, con

il "Toscana Meeting Tour" dove

i portacolori dell’Atletica Camaiore hanno migliorato il loro personale sui tre mila metri, chiudendo con Gabriele Servolini in 9’21”67 e con Fabio Papini in 9’58”22 nella categoria Juniores, entrambi tornati alle competizioni. Il giorno seguente è stata la volta della 50ª edizione dello storico Trofeo “Pilade Cinquini“ che ha animato la domenica sportiva di Strettoia a Pietrasanta. Sui 9,5 chilometri del percorso, molto tecnico ed impegnativo, sempre Servolini si piazzava quarto dietro

ai "big" della corsa su strada.

Nei campionati provinciali invece svoltisi a Pistoia grande soddisfazione per i dirigenti dell’Asd Viareggio Run, che stanno costruendo una nuova società

di atletica leggera in attesa della riapertura (ormai imminente) dello stadio dei Pini. Bei risultati di Matilda Benedetti nella categoria Cadette con il secondo posto sugli 80 metri ed il primato di 10”6. Mentre tra i maschi nei Cadetti buon risultato per Tommaso Summonti con il suo terzo posto in 44”4, anche lui al debutto sui 300 metri. Nella categoria ragazze invece sui mille buono

il debutto di Celeste Dini con 3’58”8. Secondo posto anche per Agata Gattiglia nel salto in lungo con 3,53 metri e poi 10,5 sui 60 metri. Sfortunata la prova invece di Ginevra Mottola che cadeva sui 60 a ostacoli.