Atletica leggera: i risultati della finale del campionato allievi di serie b. Landini vince nel peso e nel martello. Vescovini primeggia sugli 800

Ad Agordo, nel bellunese, si è disputata la finale del campionato allievi di Serie B d’atletica leggera, con due formazioni reggiane iscritte: la Self Montanari e Gruzza presentava sia i maschi, giunti secondi dietro la Fratellanza Modena, sia le femmine che hanno chiuso al quarto posto. L’Atletica Reggio era presente con la formazione maschile, finita sesta.

Tra i maschi della Self, primo Flavio Ferrari nella marcia km 5 in 24’38’’09; secondo Samuele Paganelli nel disco con m 50,31 e Alessandro Gozzi nel triplo con 13,13; terzi Nicolò Mastropietro nell’alto con 1,85 e Leonardo Fabbri sui 200 in 23’’17. Tra le ragazze, dominio di Giulia Landini che vince nel peso con m 11,64 e nel martello con 44,85. Prima Arianna Vescovini sugli 800 in 2’25’’06, seconda Sokhna Dndiaye nel disco con 32,57, terza Giulia Biondi nel triplo con m 10,03. La Self ha costruito il suo secondo posto anche grazie a numerose prestazioni di poco fuori dal podio.

Per l’Atletica Reggio, Andrea Pezzi domina il giro di pista, sia in piano, sia ad ostacoli: vince i primi con il personale di 51’’49 e i secondi in 55’’85. Andrea Vinsani vince i 110 hs. in 11’’04, la staffetta 4x100 (Huang, Di Lembo, Vinsani, De Pietri) è seconda in 44’’65, così come Gabriele Di Lembo sui 100 in 11’’23. Doppietta di bronzo per Michael Iovine, con m 47,27 nel lancio del giavellotto e con 13,22 nel getto del peso. Davide Cocconcelli è terzo nel salto in lungo con m 6,06.

A Modena, gare di Serie A, la reggiana Viola Canovi è seconda sui 100 in 12’’ e pure sui 200 in 24’’52.

c.l.