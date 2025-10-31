Atletica leggera. Il senese Fabrizio Finetti stupisce ancora. E’ campione d’Europa di salto in alto Master: "Stacco qualche giorno e poi ricomincio»

Fabrizio Finetti (nella foto a destra), atleta della UISP Atletica Siena, è campione d’Europa di salto in alto Master, categoria M 65. Il sogno di Finetti si è coronato a Madeira dove si sono svolti gli europei di atletica leggera Over 35 dal 9 al 19 ottobre. In Portogallo, Finetti ha dominato la gara raggiungendo la misura di 1,55 metri e lasciando sul secondo gradino del podio 3 avversari giunti a pari merito con 1,50.

Ma a Madeira Finetti ha conquistato anche un argento nel salto triplo M 60, arrendendosi per 4 centimetri solo al polacco Musial: 10.74 metri il salto di Musial, Finetti è arrivato a 10.70 m. Completa il quadro dei risultati il quarto posto nel salto in lungo dove, sempre per pochi centimetri, Finetti è rimasto fuori dal podio. In ogni modo, si tratta di un ottimo bilancio.

"Ora è il momento di "staccare" per qualche giorno – ha detto Fabrizio Finetti -, prima di pensare alla prossima stagione, che avrà nei mondiali di Daegu (in agosto in Corea del Sud) l’appuntamento clou. Tornerò al Campo Scuola per fare "riposo attivo", prima di riprendere il lavoro di palestra, indispensabile per poter sostenere le sollecitazioni a cui sono sottoposti muscoli e articolazioni nei salti. Questi risultati non si raggiungono da soli – ha sottolineato ancora Finetti -: anche se l’atletica è uno sport individuale, è indispensabile un lavoro di team, fatto da specialisti come quello che si è formato a The Lab: amici e colleghi che frequento da anni e con cui mi confronto continuamente. Giulio, Elena e Cristina hanno tutta la mia stima, hanno allenato i miei figli e ora sono io a "curiosare" tra le metodiche e gli esercizi che gli vedo proporre. Novità - ha concluso Finetti – che mi sorprendono ogni giorno".