Atletica leggera: la pesista impegnata a metz. Debutto azzurro per la 15enne Landini

Debutta oggi in azzurro la 15enne pesista Giulia Landini, impegnata a Metz, dalle 14,50, nel triangolare under 18 contro Francia e Portogallo. Giulia, tesserata per la Self Montanari & Gruzza, è campionessa italiana allieva ed è la prima pesista reggiana a raggiunge la nazionale. In Francia si dovrà guardare da Melissa Kubacki (locale e favorita) e dalla portoghese Sofia Ganoshenko. Ed eccoci agli atleti che di Giulia hanno… un po’ più di anni: l’83enne Lamberto Boranga ha vinto il titolo italiano master nel salto in alto con 1,18 e nel peso con 10,91, argento nel lungo con 3,55. Luciano Mattioli è bronzo nel martello con 25,55 e quarto nel disco. Senza avversarie, Francesca Vacondio ha vinto il pentathlon SF40. Cross.

Oggi pomeriggio a Montecchio oltre 300 atleti di varie categorie si sfidano dalle 14,30 nelle campestri valide per i titoli provinciali Fidal, Csi e Uisp.