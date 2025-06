Atletica leggera. La squadra della Virtus si prepara al Meeting

ll conto alla rovescia per la quarta edizione dell’"Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale-Città di Lucca" è già partito e, mentre la macchina Virtus è in moto in qualità di organizzatrice della manifestazione, ci sono alcuni suoi atleti che si preparano con grande trepidazione a scendere in gara in quello che è uno degli eventi clou della stagione outdoor dell’atletica leggera italiana. A testimonianza del valore e della qualità del lavoro della società di casa e dell’attenzione che il direttore tecnico Matteo Martinelli – anche direttore del meeting – e la dirigenza riservano sempre ai propri tesserati.

Oltre ai vari atleti dei corpi sportivi militari – come Idea Pieroni (GS Carabinieri) nell’alto, Matteo Oliveri (GS Carabinieri) nell’asta e Roberto Orlando (Aeronautica Militare) nel giavellotto – , tra i "big" dell’evento a scendere in pista in maglia Virtus ci saranno anche l’olimpionico Ifeanyi Emmanuel Ojeli in gara nei 400 metri e la campionessa italiana Under 23 dei 100 e dei 200 metri, Amanda Obijaku, che gareggerà sulla distanza più breve.

Poi la giovane promessa Alessandro Santangelo, primatista italiano "Allievi" dei 3000 metri, in gara, però, nei 1500; Mattia Paterni nei 110 hs; Antonj Possidente nel peso; la rivelazione Emma Puccetti nei 3000 siepi; Ilaria Razzolini e la giovane Giada Bartolozzi nei 110 hs e Martina Bertella nei 100 piani.