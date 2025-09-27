Atletica leggera. Landini pronta a dominare la gara del peso

Sono gli ultimi fuochi dell’atletica in pista, con i campionati italiani per società allievi e nel prossimo week-end i campionati italiani cadetti. Oggi e domani ad Agordo, nel bellunese, presenti le formazioni allievi della Self e dell’Atletica Reggio. Le reggiane gareggiano nella finale B che ovviamente non assegna lo scudetto nazionale: la Self ha maschi e femmine, Atletica Reggio solo i maschi. Spicca, nella Self, la presenza di Giulia Landini (foto) che dovrebbe dominare la gara del peso e ben figurare nel martello.

Uno spettacolo da non perdere ci sarà a Modena dove si disputano gli stessi campionati, ma di Serie A: si potrà ammirare il nuovo fenomeno Kelly Doualla che lascia la velocità per cimentarsi nel salto in lungo. Stratosferico il 200 femminile, con quattro azzurrine al via tra le quali Viola Canovi: ma non avrà vita facile, per la presenza di Margherita Castellani, Elisa Calzolari e Carlotta Suppini. Reggiana, della Fratellanza Modena come la Canovi, anche la giavellottista Alessandra Paglia.

Intanto, 9 reggiani convocati nella rappresentativa emiliana che disputerà i campionati italiani cadetti a Viareggio: Elettra Maccari (80 hs.), Emma Spinazzi (triplo), Asia Campani (martello), Luca Bonini (300 e 4x100), Gabriele Garlassi (disco), Kevin Panizza (1000), Cristian Menozzi (2000), Giuseppe Sacco (2000) e Christian Casaletti (100 hs.).

PODISMO. Oggi dalle 16 al parco San Lazzaro si corre la Lazzarata, competitiva e non su km 7 e 3. Domani a Taneto dalle 9,15 c’è la 46ª marcialonga dal Buter e Furmai: distanze di km 21 (competitiva), 8,5 e 5.

Claudio Lavaggi