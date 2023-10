Atletica leggera. Le gemelle Ballerini conquistano il podio agli Italiani Cadetti

Conquistano i primi due posti sul podio Diletta e Gaia Ballerini, gemelle poggibonsesi in forza alla Libertas Atletica Valdelsa di Colle, ai recenti campionati italiani Cadetti. Diletta Ballerini ha ottenuto il titolo nazionale della categoria di appartenenza (Under 25) nei 1.000 metri con un tempo di 2.57.06, mentre la sorella, Gaia Ballerini, si è distinta per la medaglia d’argento nei 1.200 metri siepi con un tempo di 3.52.84. Risultati che rappresentano i migliori piazzamenti femminili per la Rappresentativa Toscana in questa competizione, grazie proprio alle rilevanti prestazioni delle due ragazze non nuove a imprese nelle specialità dell’atletica leggera. Nello stesso club valdelsano, Sara Giorni inoltre si è messa in evidenza per un piazzamento nei 1.200 metri siepi con un tempo di 4:02.06. Esiti che testimoniano la crescita del team e di conseguenza anche dell’intero movimento sportivo del circondario. Un successo straordinario, dunque, per gli atleti del sodalizio colligiano. Giovani capaci di dimostrare il loro talento nelle competizioni nazionali, con la speranza di cogliere ulteriori affermazioni da portacolori della società guidata da Alessandro Alberti.