Atletica leggera - L’evento d’inizio estate. Terrasi rompe il maleficio: sua la "Scalata"

Alessio Terrasi del Gp Parco Alpi Apuane (con il tempo di 58’ 26”) e Nina Gulino dell’Atletica Castello (in 1h 16’03”) hanno vinto la ventitreesima edizione della "Scalata all’Alpe" di San Pellegrino, sulla distanza di 11.8 chilometri, la storica gara podistica patrocinata dall’amministrazione comunale di Castiglione e da: Unione Comuni Garfagnana, Regione Toscana, Lions Club Garfagnana e "Uisp"; e curata, sotto l’aspetto tecnico, dal Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar. Il Ser Garfagnana e il Vespa Club hanno curato la sicurezza lungo il percorso. Un grazie, dagli organizzatori, ai numerosi sponsor.

Hanno, ancora una volta, resistito i record della corsa. Quello maschile, di 52’ 52”, risalente al 2009, fatto registrare del trentino Marco Gaiardo e quello femminile, di Romina Sedoni, 1h 4’, stabilito nel 2005.

Terrasi, dopo due piazzamenti d’onore nel 2023 e 2024, è riuscito a scrivere il proprio nome in questo storico albo d’oro, precedendo, nell’ordine: Matteo Lucchese del Bergamo Stars Atletica (vincitore nel 2024 di oltre 2’) e Alain Filoni dell’ Atletica Castello.

Tra le donne Nina Gulino ha preceduto la giovane promessa della Corradini Rubiera, Iris Batteli, che, sull’Alpe, ha festeggiato anche il suo diciottesimo compleanno e la beniamina locale, Marta Micchi.

Vincitori delle varie categorie "Amatori" sono stati: Stefano Meoli, Daniele Giusti, Rinaldo Bolognesi, Elisa Carli, Patrizia Riffaldi e Chiara Santini. Al Parco Alpi Apuane è andato il Memorial Giuseppe Tagliasacchi con classifica a punteggio, mentre il Gs Orecchiella si è imposto nel trofeo "Gabriello Angelini" per numero di iscritti. Lo scorso anno i vincitori assoluti furono il bolognese Matteo Lucchese dell’Avis Castel San Pietro, già campione italiano della 100 km, con il tempo di 58’ 22“, tra gli uomini e Andrea Bernardita Salas Palma, in 1h 14’ 49”, in campo femminile.

La "Scalata all’Alpe di San Pellegrino", a quota 1525 metri slm, è, ormai, storica: sia per la particolare asprezza del tracciato, che per la partecipazione dei migliori atleti del fondo e della corsa in montagna maschili e femminili. Centodieci sono stati quelli in gara in una giornata di sole e nebbia che si alternavano. Appuntamento, ora, all’ edizione ventiquattro, il 7 giugno 2026.

Dino Magistrelli