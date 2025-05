Atletica leggera - L’evento. Duello Pieroni-Patterson

Meno di due settimane alla quarta edizione dell’"Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale - Città di Lucca", organizzato dalla Virtus. Mentre vanno ultimandosi le nuove partecipazioni delle differenti specialità inserite nel programma, ecco delinearsi, intanto, alcune delle gare più attese.

Il salto in alto promette spettacolo, sia al femminile che al maschile. Star della gara femminile sarà l’australiana Eleanor Patterson; in bacheca: il bronzo olimpico a Parigi con 1.95; il titolo di campionessa del mondo a Eugene nel 2022 con 2.02; la medaglia d’argento ai mondiali di Budapest 2023 con 1.99 e l’argento ai mondiali indoor di Nanchino 2025; finalista alle Olimpiadi di Tokyo, dove ha chiuso al quinto posto. La Patterson detiene il primato oceaniano di salto in alto e la sua presenza alla kermesse lucchese aggiunge sale e lustro alla competizione che avrà tra le sue protagoniste più attese anche Idea Pieroni (GS Carabinieri).

La campionessa italiana assoluta indoor, ottava agli ultimi campionati del mondo al coperto, al "Moreno Martini" gioca in casa e nell’edizione 2024 ha eguagliato il record del meeting, in coabitazione con l’altra azzurra Asia Tavernini (GS Fiamme Oro) che torna a Lucca per la seconda volta.

Terza volta al "Martini", invece, per l’azzurro Marco Fassinotti (Aeronautica Militare), finalista ai campionati del mondo di Budapest 2023 e reduce dall’ottimo secondo posto con 2.25 nella quarta tappa di Diamond League, a Rabat, in Marocco, pochi giorni fa. Vincitore della prima edizione del Meeting con la misura di 2.25 – che gli permise di partecipare ai campionati del mondo di Eugene 2022 – , Fassinotti è salito in pedana a Lucca anche nel 2023, chiudendo in quinta posizione. A sfidarlo ci saranno due finalisti alle Olimpiadi di Parigi: il bulgaro Tihomir Ivajlo Ivanov e il ventunenne sudafricano Brian Raats.