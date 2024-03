Atletica leggera: l’evento. Parco Apuane tra le "big"

Risultato storico per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli, del direttore sportivo Paolo Bonatti e della segretaria e coordinatrice Paola Lazzini che, alla sua seconda qualificazione di sempre nella Coppa Europa per club di corsa campestre, ha ottenuto un prestigioso dodicesimo posto assoluto.

La località portoghese di Albufeira ha portato fortuna ai ragazzi apuani che, l’anno scorso, sulla spiaggia spagnola Oropesa de Mar, si erano classificati quindicesimi all’esordio nella massima rassegna continentale per società. Il quartetto biancoverde schierato per questi 10 chilometri ha lottato tirando fuori gli artigli, conseguendo anche due risultati personali di altissimo livello: il 18° posto di Nicolò Bedini e il 22° di Lorenzo Brunier, che hanno corso a distanza ravvicinata per l’intera competizione, rimontando alcune posizioni con il passare dei chilometri fino al traguardo. In seguito al ritiro di Mattia Galliano per infortunio, è stato prezioso il 71° posto del ventunenne Marco Zanzottera, grazie al quale la società lucchese ha totalizzato 111 punti, a uno solo di distacco dagli svedesi dell’Hasselby (11°) e a due dai belgi del Daring Club (10° posto).

Gli spagnoli della Playas Castellon si sono confermati campioni europei per il secondo anno consecutivo. Il secondo gradino del podio è stato conquistato dai francesi del Pays de Fontainebleu Athle; mentre il bronzo è andato ai portoghesi del Benfica.

Le due società azzurre ammesse alla competizione europea si sono ben comportate. I campioni d’Italia in carica dell’Atletica Casone Noceto hanno ottenuto il sesto posto, con il secondo individuale di Oscar Chelimo, il 27° di Ahmed El Mazoury e il 32° di Luca Magri.

Da ricordare che l’ultima vittoria italiana risale al lontano 1988 con il successo della Pro Patria Osama, formata da grandi campioni come Francesco Panetta. Tornando alla gara "Open" del 47° Cross di Albufeira, hanno partecipato le riserve (di lusso) del quartetto di Coppa Europa. Francesco Nardone e Alessio Terrasi si sono classificati, rispettivamente, al quinto e al settimo posto del popolare cross internazionale.

Dino Magistrelli