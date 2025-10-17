Atletica leggera - L’evento. Stracastelnuovo a Castelli

La ventesima "Corri a Castelnuovo", la storica "Stracastelnuovo", ha avuto, come da pronostico, due dominatori assoluti: Girma Castelli e Federica Baldini. Nella prima partenza, sulla distanza di 5 km, si sono sfidati 80 atleti, suddivisi nella categorie femminile, veterani uomini "Argento" e "Oro" uomini. Si è formata subito una coppia al comando, con i veterani Stefano Simi (Parco Alpi Apuane) e la giovane versiliese Federica Baldini del Cus Pro Patria, già vincitrice sotto la Rocca Ariostesca da ben quattro edizioni. Nell’ultimo giro, proprio sotto gli applausi del pubblico di piazza Umberto I, la Baldini ha allungato e ha trionfato con l’ottimo crono di 19’14”, precedendo la giovane promessa Francesca Forte (Atletica Cascina) di oltre un 1’ e la beniamina locale Marta Micchi (di 2’), sempre del team biancoverde.

Fra i "Veterani" è stato Stefano Simi a bissare la vittoria del 2024, chiudendo in 19’43” ed avendo la meglio sui titolati avversari Mariano Bardarè (Atletica Amaranto) e Stefano Meoli (Galla di Pisa). Nelle categorie femminili amatoriali si sono imposte: Virginia Bianchi del Gp Rossini, Elena Bertolotti dell‘Atletica Castello nelle "Seniores"; Damiana Lupi dell’Atletica Vinci nelle "Ladies"; Roberta Pieroni dell’Orecchiella Garfagnana nelle "Argento" femminili.

Negli "Argento" maschili ha vinto Francesco Bozzi del "Sempre di corsa", mentre negli "Oro" maschili si è confermato Leonardo Tramonti dell’Atletica Amaranto.

Nella gara "Elite" maschile, oltre 50 atleti hanno reso avvincente la competizione nei sei giri del tracciato cittadino, per un totale di 7,5 km. Già dal primo giro si è formata una coppia al comando: Alessio Terrasi del Parco Alpi Apuane e il giovane Girma Castelli dell’Orecchiella Garfagnana. L’esperienza di Terrasi e la gioventù di Castelli hanno reso avvincente la gara, decisa dopo una lunga e entusiasmante volata. Girma Castelli in 25’50” ha preceduto Alessio Terrasi, fra l’entusiasmo del pubblico di piazza Umberto. Ha completato il podio, sempre per l‘Orecchiella Garfagnana, Mattia Della Maggiora in 26’29”.

Sempre tra i maschi, nella categoria "Amatori", si è imposto Augusto Casella dell’Atletica Livorno in 26’35”, mentre ottimo l’esordio in casa Apuane per Andrea Gesi che ha dominato la categoria "Seniores" in 27’55”.

Infine, nella classifica a squadre, ha trionfato il Parco Alpi Apuane, cui è andato il Memorial Giuseppe Bonaldi.

Dino Magistrelli