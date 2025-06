Atletica leggera maschile e femminile - "Juniores» e "Allievi». Pioggia di medaglie per la Virtus. Sette ori ai campionati toscani

Pioggia di titoli e medaglie ai campionati toscani "Juniores" e "Allievi" per la Virtus. Diciannove atleti sul podio, sette titoli toscani di cui tre "Juniores" e quattro "Allievi", cinque medaglie d’argento e tre di bronzo. Questo il ricco bottino del fine settimana a Monsummano Terme e a Pistoia.

Oro "Juniores" per: Aurora Massaglia nel lungo (5.70), Sauro Fanucchi nel martello (52.44) e Leonardo Pierotti nei 400 metri in 51”24 davanti di un soffio a Simone Melani (51”25), secondo. Le medaglie d’argento sono: nell’alto per Joseph Manfredi che, al secondo anno di categoria, con 1.96, riscrive il primato personale e nel lungo per Marco Pardini (6.59). Bronzi per: Veronica Landucci nel lungo (5.05); Matilde Nannini nei 1500 metri (6’02”52) e Carlo Bresciani nel triplo (13.55).

Tra gli "Allievi", oro e titolo toscano per Diego Fornaciari nel peso (13.20); nel giavellotto argento e bronzo con Braian Doga sul secondo gradino (47.42) e Luca Cantoni sul terzo (42.19); nel disco, argento per Edoardo Cosimini (45.16); doppia medaglia di bronzo per Leonardo Santangelo: terzo sia nei 2000 siepi ostacoli (6’27”27) che nei 3000 metri (9’32”01).

Nella stessa gara si registra il quarto posto di Giulio Guccione che ottiene lo stesso piazzamento anche sui 1500 metri; bronzo, poi, per Federico Pellegrini nei 400 ostacoli (59”62). Ottime prestazioni anche per: Senal Kankanige e Alessandro Vanni, quarto e quinto nei 110 ostacoli; Luca Cantoni quinto nel martello; Lorenzo Castrogiovanni quinto nel salto triplo; Giovanni De Gaspari sesto nei 400 ostacoli e Davide Ricci ed Elia Bani, quinto e settimo nei 200 metri.

Nel femminile un doppio titolo di campionessa toscana "Allieve" per la Virtus grazie a Ginevra Montanaro, vincitrice sia nei 1500 (5’01”16) che negli 800 metri (2’21”96. Oro anche per Maia Fava nei 3000 metri (11’34’51).

In risalto anche le prove di: Delia Fazzi, quarta nel martello; Mia Galigani, quinta nei 1500 metri e nei 400 ostacoli; Alice Puccioni, quinta nei 100 metri e settima nei 200; e Aurora Sorbello, quinta nella marcia 5000 metri.