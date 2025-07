Atletica leggera Master. La Unvs Forlì super fuori e dentro la pista

Si è svolta a Misano Adriatico presso lo stadio Santamonica, proprio alle spalle del Misano World Circuit, la 30ª edizione dei Campionati Italiani di Atletica leggera Master, riservati agli iscritti all’Unvs, l’Associazione Unione Nazionale Veterani dello Sport e organizzata dalla sezione Amleto Casadei di Forlì.

Alle gare hanno preso parte circa 1.600 atleti affiliati alla Fidal, tutti tra i 55 e gli 85 anni – ma anche oltre – e si percepiva la voglia di stare insieme: tutti i partecipanti sono stati applauditi e incoraggiati dal folto pubblico presente. A testimonianza dell’importanza di questi Campionati di atletica leggera, sono intervenuti l’assessore allo sport della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, e il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni, per ricordare la valenza dello sport praticato ad ogni età.

La manifestazione, curata dal presidente della sezione forlivese, Antonio Rocchi, e dai suoi collaboratori Mariarita Zanca, Pierpaolo Neri e Ivan Balelli, si inserisce nell’ambito dei Campionati Italiani individuali Fidal, settore Master. Per quanto riguarda gli atleti Unvs, sono state 18 le sezioni che dal Piemonte alla Sicilia hanno portato in pista i loro atleti che si sono sfidati nella corsa, nei lanci e nei salti.

Gli atleti Unvs forlivesi hanno disputato 16 gare, con questi risultati. Claudia Amadori (F65) 1ª nel salto in lungo; Antonella Bevilacqua (F55) 2ª nel lancio del peso e nel lancio del martello con maniglia corta; Raffaele Di Palo (M70) 1º negli 800 metri; Angelo Bergamini (M75) 1º in ben quattro gare: 2000 siepi, salto in lungo, salto triplo e lancio del martello; Pierdomenico Tolomei (M70) 1º nella 5 chilometri di marcia; Sabatino Vespier (M80) 1º nel lancio del peso e 2º nel lancio del disco; Giuseppe Ammendola (M80) 1º in quattro gare: lancio del disco, lancio del giavellotto, lancio del martello e lancio del martello con maglia corta.

Nella classifica generale la sezione Unvs di Forlì si è classificata al 4º posto con 171 punti, preceduta da Pisa (252), Novara (228) e Brescia (177).

u. b.