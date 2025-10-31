Atletica leggera master. Romanelli si esalta agli Europei Over 35

Spedizione memorabile per il marciatore monsummanese Andrea Romanelli, la sua società d’appartenenza, la Track & Field Master Grosseto, e l’Italia ai Campionati europei over 35 di atletica, tenutisi nell’isola di Madeira, in Portogallo. Per il nostro, conosciuto e apprezzato ristoratore valdinievolino nonché volontario di Helios, una meritoria associazione che collabora con l’Ospedale Meyer di Firenze, 4 medaglie d’argento, due individuali e due a squadre, nella 10 e 20 chilometri di marcia. Per il sodalizio grossetano, 24 podi, 9 titoli continentali, 8 argenti e 7 bronzi: è stata la società italiana con più medaglie nella manifestazione, cosa già successa nel marzo scorso ai Mondiali, in Florida.

Nella 10 km Romanelli ha concluso la prova con il tempo di 54’24", piazzandosi alle spalle del portoghese Amaro Teixeira (49’54“), ma davanti al belga Gaetan Piette (1h09’). Per la cronaca, il lusitano aveva conquistato l’oro anche alla kermesse iridata, mentre Romanelli si era aggiudicato il bronzo (nella 10 e 3km). Italia argento a squadre in scia al Portogallo: con Romanelli, Gennaro De Lello e Giancarlo Cuscunà. Risultato fotocopia nella 20 km, con Teixeira primo in 1h44’30“, Romanelli secondo in 1h50’05“ e Piette terzo in 2h; Italia ancora una volta seconda a squadre. Per Romanelli, non nuovo a queste imprese di valore nel nome del babbo prematuramente scomparso, tanta gioia e numerosi ringraziamenti.

"Dedico queste medaglie alla mia famiglia, che mi sostiene nella pratica della marcia, che mi porta spesso lontano da casa nonostante gli impegni di lavoro. Senza di loro, non potrei farcela a coniugare lavoro e sport. Una dedica alla mia fidanzata Lizzy. Vorrei ringraziare il presidente della Track and Field Master Grosseto, Ernesto Croci. Ultimo, ma non ultimo il grazie al mio allenatore Alessandro Volpi, atleta M65, campione europeo a squadre a Madeira assieme a Edoardo Alfieri e Gabriele Caldarelli".

Gianluca Barni