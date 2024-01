Atletica leggera: meeting a Modena, Ancona e Padova. Duecento reggiani impegnati nel week end

Saranno quasi 200 gli atleti delle nostre società a viaggiare in questo week end per la disputa dei vari meeting indoor. In Italia di piste complete al coperto ce ne sono poche: Modena ha un rettilineo e le pedane per i salti, mentre solo Padova e Ancona (dove solitamente si disputano i campionati italiani) possono garantire la totalità delle gare. A Modena ci sono 86 reggiani iscritti, con nomi molto interessanti come quelli di Michael Kyereme e Alexandru Zlatan (foto) sui 60 piani maschili (in 202 al via) e di Viola Canovi e della rientrante Laura Fattori sui 60 femminili, con 162 ragazze sui blocchi. C’è attesa per la Canovi della Corradini Rubiera, alle sue prime uscite da allieva. Nel salto in alto cerca continuità Alessandro Bellelli della Self, nel salto in lungo il più forte reggiano è Matteo Giovannini.

A Padova si sono iscritti 2000 atleti da tutta Italia, di cui ben 500 nelle gare dei 60 metri: una di queste è Greta De Pietri dell’Atletica Reggio, mentre Bokar Badji e Filippo Masini corrono i 200, dove gli iscritti sono ’solo’ 229.

Ad Ancona, Alessia Baldini corre i 400, Elena Fontanesi della Self i 1500, così come nella lunga distanza vedremo al via anche le gemelle Giada e Sofia Ferrari e Alessandro Casoni della Corradini. Diversi reggiani iscritti anche alle prove multiple. Inoltre si gareggia anche all’aperto, nei campionati invernali di lanci, a San Benedetto del Tronto, dove sono iscritti cinque atleti della Self Montanari e Gruzza.

c.l.