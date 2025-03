Atletica leggera - Mezza maratona e cross europeo. Fontana brilla alla "Napoli» e con il Parco in Champions

Un momento ricco di eventi e risultati per gli atleti biancoverdi del Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli. In particolare va messa in risalto la prova di Michele Fontana che, nella "Napoli City Half Marathon", ha fatto registrare il tempo di 1h05’58’’. Bravo anche il compagno di squadra, Alfiero Arena. A Misano (Rimini), al "Gran Premio di Misano", buone prestazioni anche per Francesco Nardone, Mattia Scalas e Andrea Masi. A Siena, alla manifestazione "Terre di Siena", terzo posto di categoria per Francesco Luparini e buone prove per Andrea Orsi e Andrea Meschi sulla distanza di 50 km.

A livello di squadra, il Parco Alpi Apuane Team Ecoverde del presidente Graziano Poli, del direttore sportivo Paolo Bonatti e della segretaria generale e manager della società Paola Lazzini, ha scritto un altro pezzo di storia del proprio percorso internazionale di attività sportiva. Sui prati di Albufeira (Portogallo) – che per la seconda volta consecutiva ha ospitato la storica Coppa europea dei Campioni di corsa campestre per club –, il sodalizio garfagnino ha conquistato la nona posizione assoluta: un risultato di tutto prestigio e importante per il futuro della squadra biancoverde garfagnina. Il quartetto – composto da Nicolò Bedini, Michele Fontana, Francesco Nardone e René Cuneaz – , si è inserito alla grande tra le prime dieci formazioni europee. L’altra società italiana ammessa agli Europei era quella del Casone Noceto di Parma, classificatasi al quarto posto.

Il titolo europeo è andato agli spagnoli del Playa de Castellon, davanti alle due società portoghesi del Benfica e dello Sporting Lisbona.

D. Mag.