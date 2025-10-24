Atletica leggera. Mezza maratona:. Gianninoni porta in dote un altro oro all’Acquadela

Momento storico per l’Acquadela di Giorgio Rizzoli. La società, nata nel 1965, si è fregiata di tanti titoli nazionali master (157). Poi i mondiali vinti da Monica Alvoni Tamburini nella maratona w50 nel 2007, Patrizia Passerini nei 2000 siepi w55 nel 2018 e il recente come Team Italia di Enrica Vandelli nella corsa in montagna w35 e quelli europei della stessa Passerini nei 2000 siepi nel 2019, di Lucia Battaglia individuali e a squadre nella marcia nel 2019 e 2023 e di Francesca Battacchi individuali e a squadre nella mezza maratona nel 2022 e 2023.

A livello dei più giovani, è la prima volta che un portacolori dell’Acquadela conquista uno scudetto. L’autrice dell’impresa è Marta Gianninoni, 18 anni, che a Cremona è diventata campionessa italiana juniores nella mezza maratona, con il tempo di 1.23.45, al debutto.

Marta, pur abitando a Ferrara, fa parte del mondo Acquadela da un lustro. Il papà Marco, podista anche lui, ha indirizzato Marta alla Acquadela, sia per la conoscenza con il presidente Giorgio Rizzoli, che per ragioni affettive, considerato tre generazioni della famiglia Gianninoni hanno indossato le maglie delle società delle Due Torri, che organizza anche la celebre Casaglia-San Luca. Il successo, il più importante fra quelli ottenuti finora di Marta, segue quelli regionali vinti nel 2025 nel cross e nei 10000 metri e una maturazione dimostrata in tutta la stagione nelle gare su pista e su strada.