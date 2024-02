Atletica leggera. Nestola, record regionale sui 10 km. Ai Master altra raffica di medaglie

Sono diversi, e anche di un certo spessore, gli ultimi risultati degli atleti reggiani impegnati in varie specialità.

Il più prestigioso è quello di Sara Nestola della Corradini Rubiera che a Castellón, in Spagna, ha corso 10 chilometri su strada in 32’42’’, nuovo record regionale assoluto; il precedente era di Giovanna Selva (32’59’’), il precedente personale di Sara 33’08’’.

Dai campionati regionali cadetti di Faenza, ecco i reggiani campioni d’Emilia Romagna: martello, Daniele Billi (Atl. Re) con 36,93 e Giulia Landini (Self) con 37,10; giavellotto, Michael Iovine (Atl. Re) con 43,46, poi primo anche nel peso con 13,28; disco, Alessandra Paglia (Atl. Castelnovo Monti) con 23,38, poi prima anche nel giavellotto con 31,14.

A livello indoor, invece, Elettra Maccari dell’Atletica Guastalla Reggiolo vince il titolo dei 60 hs. in 9’24’’, con Giulia Landini prima nel peso con 12,61. Maccari, Landini e Iovine sono convocati nella rappresentativa regionale per domenica ad Ancona, oltre a Sara Andreoli della Corradini e Luca Bonini della Self.

Ad Ancona si sono chiusi i campionati italiani indoor master, con titolo per Francesca Vacondio nel giavellotto SF40, Gabrielle Di Giovanni nel disco SM50 con m 38,83 e Bokar Badji che bissa i 200 metri individuali SM35 con l’oro nella staffetta della Fratellanza Modena 4x200. Argento per Gianluca Bertani (Self) nel peso SM55 con m 12,25.

A Castell’Arquato, successo di Isabella Morlini nell’Arquato Trail Winter (21 km con d+ 950m). Nella 10 km di Salsomaggiore, quinta Diana Del Rio, prima junior in 38’15’’.

Nella Mezza Maratona da Salsomaggiore a Fontanellato, bel rientro della master rubierese Ilaria Aicardi, sesta in 1h.26’47’’.

c.l.