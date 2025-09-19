Atletica leggera. Orecchiella trionfa con Castelli. Vittoria alla Vagli-Campocatino
Stagione estiva ormai al termine, ma diverse le gare di livello a chiudere il periodo, fra le quali la sedicesima edizione della "Lago di Vagli - Campocatino Up e Down", prova di corsa in montagna sui sentieri della Garfagnana.
Organizzata dal Gs Orecchiella, sotto l’egida della "Fidal" toscana, la competizione si è snodata su un percorso piuttosto impegnativo, tipico della specialità, sulla distanza di 11,140 chilometri, con partenza dalla piscina comunale di Vagli di Sotto, il passaggio all’interno del bioparco, l’attraversamento del ponte a funi sospeso sul lago, per poi salire fino all’oasi naturale di Campocatino, dov’era posto il gran premio della montagna, per, poi, far ritorno al Lago di Vagli per il traguardo finale.
La vittoria assoluta è andata al talentuoso portacolori del Gs Orecchiella Girma Castelli, con il tempo di 52’45”, davanti al modenese Alessandro Marcolini (Sport Insieme Castellarano), ed a Emanuele Scotti, altro atleta della società biancoceleste.
Al femminile, successo fiorentino firmato da Nina Gulino (Atletica Castello), in 1h03’58”, davanti a Giulia Antinoli e Naomi Ferrari, entrambe del Gs Orecchiella.
Fra le varie categorie, nella "Veterane" affermazione di Stefania Giovannetti (Marciatori Barga); seconda Sabrina Cappelli (Montecatini Marathon), terza Roberta Pieroni, altra rappresentante del GSs Orecchiella. Nella categoria "Veterani", podio tutto garfagnino: al primo posto Daniele Rossi, davanti a Nico Santi e Nicola Pennacchi.
Fra gli "Argento" vittoria di Francesco Frediani (Gp Parco Alpi Apuane), secondo Anthony Ferrari (Gs Orecchiella), terzo il livornese Francesco Bozzi (Asd Sempredicorsa). Nella categoria "Veterani Oro" successo di Franco Olivari (Orecchiella), su Arturo Sergenti (Parco Alpi Apuane) e Giuseppe Palmeri (Il Fiorino Firenze).
A chiudere la manifestazione le varie premiazioni, con il presidente del gruppo, Enzo Pierotti ed i rappresentanti del Comune di Vagli a fare gli onori di casa.
Flavio Berlingacci
