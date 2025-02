Atletica leggera. Ottimi i risultati raggiunti dai biancorossoneri senesi. Sveva Borghi e Philippe Vannucchi lasciano il segno

Ottimi i risultati raggiunti dai biancorossoneri dell’Uisp Atletica Siena nelle manifestazioni appena disputate tra Firenze, Carrara, Narni e Sinalunga. In occasione dei Campionati Toscani di Prove Multiple Indoor e Gare Extra svolti a Firenze, Sveva Borghi (foto a sinistra) ha onorato al meglio i colori biancorossoneri, conquistando il titolo toscano nel pentathlon Allieve con un punteggio totale di 3103 punti. Nella stessa competizione, si sono messi in luce anche Andrea Ceccherini, vincitore nel salto triplo con 13.99m, Alyssa Geyer, che nei 60hs ha ottenuto la medaglia d’argento con il tempo di 9’’3 (prestazione che le garantirà la partecipazione ai Campionati Italiani Allieve), e Giulio Ferrini, terzo nei 60hs con 8’’94. Ottima prestazione anche da parte di Duccio Bernardi, che dopo aver ottenuto lo scorso 12 gennaio a Padova il minimo per i Campionati Italiani Junior nel getto del peso con la misura di 13.81m, è sceso nuovamente in pedana nel lancio del disco a Narni: nella prima fase dei Campionati Invernali di Lanci ha conquistato un’ottima medaglia d’argento con la misura di 44.82m. A Sinalunga, si è svolta invece la prima prova regionale del Cds di Cross. Il campo gara, già tecnico, è stato reso ancora più impegnativo dalle precipitazioni, ma ciò non ha impedito a Mattia Paggetti di distinguersi, ottenendo con grande esperienza un ottimo terzo posto nei 10 km Senior. Segnale di grande vivacità del vivaio giovanile senese è stato il risultato ottenuto da Philippe Vannucchi (foto a destra) a Carrara, durante i Campionati Toscani Indoor Ragazzi/e. Philippe è riuscito infatti a vincere negli 800m, tagliando il traguardo con il tempo di 2’13’’17, nuovo primato toscano indoor della categoria. Un risultato che sottolinea la costante crescita del ragazzo, ma anche il valore e il potenziale dell’intero movimento giovanile su cui l’Uisp Atletica Siena sta fortemente investendo.