ATLETICA LEGGERA: PAGLIARINI SUPER AI campionati under 20. Alice delle meraviglie, terzo titolo italiano consecutivo

Ai campionati italiani under 20 di atletica leggera di Ancona per la fanese Alice Pagliarini, tesserata per le Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, arriva l’ottavo titolo tricolore, terzo consecutivo, nei 60 m indoor con il tempo di 7’’40. Si riparte da qui, da dove aveva lasciato un anno fa, da questo titolo italiano. Purtroppo in primavera una caduta durante le prove dei cambi della staffetta 4x100 con la nazionale italiana le aveva procurato una lesione al legamento crociato posteriore che l’ha tenuta ferma per 8 mesi. Con umiltà Alice ha ricostruito, mattoncino dopo mattoncino, una condizione fisica accettabile per tornare a volare.

"Questo titolo italiano, l’ottavo per me, mi ripaga di tutti i sacrifici fatti, ho passato tutta l’estate per sistemare il brutto infortunio che mi sono procurata, ora voglio soltanto guardare avanti", dice la velocista. Anche il fratello ha brillato. Francesco Pagliarini ha infatti conquistato l’argento e siglato il record nei 200 metri juniores. E’ stata un’ottima prestazione per Francesco Pagliarini che corre per Atletica Fano Techfem. Il fratello maggiore di Alice infatti ha arpionato l’argento nei 200 metri juniores in 21.60, eguagliando il tempo della batteria e firmando il record regionale Under 20 che durava da 29 anni: "Sono contento per questo risultato anche perché mi sono migliorato tantissimo – racconta Francesco Pagliarini –, ho fatto un altro record regionale che durava da quasi 30 anni e ora spero che arrivi la convocazione azzurra per un triangolare indoor che si terrà in Francia, sarebbe la prima con mia sorella Alice".

b. t.