Atletica leggera. Parco Alpi Apuane sugli scudi. Doppio podio a Lido di Camaiore

Due importanti secondi posti assoluti, sia tra i maschi che tra le donne, per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli, del direttore sportivo Paolo Bonatti e della segretaria generale e manager Paola Lazzini. Li ha colti nella ottava edizione del Lido Run, corsa su strada di 10 km, disputata a Lido di Camaiore.

Alice Coltelli (foto) è stata seconda assoluta, con il tempo di 38’50”, suo nuovo personale sulla distanza. Secondo posto assoluto anche per Andrea Nannizzi che, chiudendo in 32’ 09”, ha ottenuto il pass per i prossimi campionati assoluti di cross a Cassino, in programma a marzo. Marta Micchi ha prevalso nella categoria "F35", ritornata alla migliore forma, dopo un periodo d’assenza dalle competizioni. Medaglia d’argento per Alberto Giannoni e Fabrizio Santi, rispettivamente nelle categorie "MM40" e "MM70"; mentre Zivago Anchesi si è classificato al terzo posto nella "MM50".

Nella classica "Maratonina di Vinci", giunta alla trentottesima edizione, gara su strada di 13 km, tre grandi podi: Giacomo Molinaro, terzo assoluto; Marino Mimmo, secondo posto nella categoria "Veterani"; e Barbara Casaioli, seconda fra le "Ladies".

Ad Arezzo nella "Su e giù per la Torre di Gnicche", sulla distanza di 11 km, il giovane Giovanni Scatizzi ha chiuso al secondo posto assoluto, con il tempo di 42’ 06”. Infine Dario Anaclerio è stato sesto nella "MM45", con il tempo di 2h 51’, nella "Maratona della maga Circe", a Latina, valida come prova di campionato italiano.

D. Mag.