ATLETICA LEGGERA. Parco Alpi Apuane a caccia del triplete ai toscani "Masters»

Oggi Sesto Fiorentino ospiterà i campionati toscani masters e assoluti di 10 km su strada e il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar si presenta con settanta atleti, suddivisi fra le varie categorie. Dopo il successo nella prova di campionato toscano del cross e in quello della montagna il team biancoverde cercherà di ripetere il "triplete" del 2019.

Nella gara assoluta sono da tenere in considerazione le buone condizioni di Giacomo Verona, di Emanuele Fadda e Mirko Tarantola, mentre nei masters Andrea Marsili, Stefano Simi e Stefano Bascherini lotteranno per il titolo di categoria. Sempre in questo week-end Lorenzo Brunier e Nicolò Bedini cercheranno il pass per gli Europei di Bruxelles allo storico Cross della Mandria a Venaria (Torino), mentre Antonino Lollo, già campione italiano di maratona 2021 e Francesco Nardone saranno impegnati a Verona nel campionato italiano di specialità.

Dino Magistrelli