Atletica leggera. Parco Alpi Apuane bravo in gara e in solidarietà. Trentanovi protagonista alla "Corsa di Miguel»

Non solo bravi in gara gli atleti del Gp Parco Alpi Apuane, ma anche sensibili e attenti ai problemi sociali e impegnati nella solidarietà, come a Roma, alla "Corsa di Miguel", dove Leonardo Trentanovi (foto), nella categoria MM50, ha coperto i dieci chilometri del percorso in 47’34”, ma, soprattutto, per fine benefico ha trasportato lungo tutto il percorso la joelette per ragazzi disabili.

A Scarperia (Firenze), alla XII edizione "Mugello Run", sulla distanza di 10,8 chilometri, vittorie nella categoria "Veterani" per Mimmo Marino in 38’34” e, nella categoria "Argento", per Marco Osimanti in 40’54”; secondo, nella categoria "Veterani", Giacomo Bruschi in 38’13” e buone prove per: Jonathan Toni, Adriano Mattei, Michelangelo Fanani, Maurizio Pierotti Manuel Tilocca e Luca Tomei.

A Montecatini, alla "Montecatini Half Marathon", sulla distanza dei 21 chilometri, secondo posto assoluto per Denise Cavallini, terzo posto assoluto per Barbara Casaioli, secondo posto di categoria per Giada Abbattantuono e Maricica Lucaci e buone prove per: Zivago Anchesi (ottavo assoluto), Francesco Fabbri, Roberto Ria, Francesco Zampolini, Simone Cimboli, Roberto Tognari, Fabio Belletti, Giovanni Tommasi, Claudio Landucci e Rosa Ana Sequeiros Giraldez e primo posto di categoria per Rocco Cupolo e terzo di categoria per Nicola Cappelli nella gara a staffetta mista.

Infine, a Sala Baganza (Parma), al "Winter Trail Golf del Ducato", buona prova per Simone Carlini in 2h 23’10” sui 36 chilometri del percorso.

Dino Magistrelli