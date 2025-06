Atletica leggera. Per Zaynab Dosso stasera a Madrid è tempo di riscatto

Redde rationem per Zaynab Dosso, la 25enne rubierese che stasera alle 21,18 scende in pista allo stadio Vallehermoso di Madrid nei campionati europei per nazioni con le migliori 16 nazionali del continente. L’azzurra ha tribolato a livello fisico (problema a un piede) dopo gli europei e i mondiali indoor ed è rientrata nei meeting scandinavi di Oslo e Stoccolma con un doppio 11’’26 non proprio esaltante. A Madrid si presenta addirittura con l’ottavo tempo di accredito: le migliori sono l’incredibile portoghese Dorcas che a 42 anni corre in 11’’05, ma pure la tedesca Mayer, l’ungherese Takács, senza dimenticare la polacca Ewa Swoboda che però quest’anno non ha mai corso i 100. Diretta Rai stasera e domani alle 21,38 per la staffetta 4x100.

Domani a Berlino, Sara Cantergiani corre un 400 ostacoli di buon livello internazionale contro atlete di sette paesi differenti.

A Zogno (Bg), record provinciale junior di Sofia Ferrari sui 5000 in 17’15’’48, quarta in Italia nel 2025 e settima di sempre in regione. Nicolò Cornali fa il personale in 14’22’’62. A Ferrara, Alessandro Casoni torna alle gare a quattro mesi dall’ultima indoor disputata ed è secondo sugli 800 con un buon 1’51’’50 su Andrea Micheletti in 1’51’’91 (personale).

c.l.