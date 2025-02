Atletica leggera: per Zaynab Dosso arriva la (scontata) convocazione per gli Europei indoor di Apeldoorn (Olanda) dal 6 al 9 marzo. La carica dei reggiani ai campionati master

Non c’erano dubbi, ma proprio ieri è stata ufficializzata la squadra azzurra che prenderà parte ai campionati europei d’atletica leggera indoor di Apeldoorn (Olanda), in programma da giovedì 6 a domenica 9 marzo. Il d.t. Antonio La Torre ha convocato 39 atleti, di cui 19 donne tra le quali spicca il nome della rubierese Zaynab Dosso che correrà i 60 piani. La batteria è domenica 9 alle 12, primo pomeriggio semifinale, prima serata la finale.

Atleti di qualche anno in più saranno invece di scena sin da oggi ad Ancona nei campionati italiani indoor master. Reggio ne schiera diversi e di diverse società e qualcuno… già con l’oro al collo.

Francesca Vacondio di Modena Atletica è l’unica presente nel pentathlon SF 40, disciplina molto tecnica e difficile, mentre si attende l’oro anche dai 60 hs. dove invece ha diverse avversarie.

Stesso discorso per l’astista Silvia Schiavo dell’Atletica Guastalla Reggiolo, unica iscritta nel salto con l’asta SF 35, altra gara che non si può certamente improvvisare.

Sono favoriti al titolo, ma qui gli avversari ci saranno e molto accaniti, Bokar Badji della Fratellanza Modena su 60 e 200 SM 35, Stefania Dallasta dell’Atletica Prato su 800 e 1500 SF 35 e Gabriele Di Giovanni della Self nel disco SM 55.

Discorso a parte merita il sempiterno Lamberto Boranga dell’Olimpia Rimini, tra i primissimi (ma ovviamente sono in pochi) nel salto in lungo, salto in alto, salto triplo e getto del peso categoria SM 80. Luciano Mattioli della Fratellanza è vicino al podio nel peso, martello e disco SM 75. Vanno per dare il meglio Angelo Zigni dell’Atletica Castelnovo Monti su 60 e 200 SM 60 e tre atleti della Self Montanari e Gruzza: Fabrizio Vacondio nel triplo SM 65, Stefano Rossi su 60 hs. e giavellotto SM55, oltre a Umberto Pancaldi, SM 65 che probabilmente dovrà escludere qualche gara, essendo iscritto a 60 metri, 200, 400, giavellotto, lungo e triplo.

Claudio Lavaggi