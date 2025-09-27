Atletica leggera: Pesaro Athletic Field protagonista ai campionati regionali. Paf, che piazzamenti di prestigio

Pesaro ha vissuto un fine settimana di atletica intensa ed emozionante dove circa 500 giovani atleti si sono sfidati per guadagnarsi il titolo di campione regionale Fidal nelle varie specialità. La manifestazione, organizzata da Paf, aronimo di Pesaro Athletic Field, si è svolta al Campo Scuola di via Respighi, cuore pulsante dell’atletica leggera pesarese e, negli ultimi anni, anche di quella marchigiana. Ottime prestazioni degli atleti Paf che ottengono numerosi piazzamenti di prestigio. Diego Persini ha vinto sia i 1000 metri Cadetti, dominati con una prova di carattere e chiusi al primo posto in 2’47’’49, sia i 2000 metri, prestazioni che lo confermano uno dei migliori talenti regionali del mezzofondo. In questo settore gli atleti PAF dominano anche la gara degli 800m Uomini Assoluti, con un primo posto di Giacomo Fradelloni, un secondo posto di Manuele Nardini e un quarto posto di Andrea Biondi. Nella velocità la staffetta 4x100 Cadette (Bianca Pozzi, Maria Scirocco, Carolina Macchniz, Irene Ricci), nonostante alcuni cambi ancora da perfezionare, vince l’argento. Buonissime prestazioni anche per le Cadette degli 80 Ostacoli, con Maria Scirocco che ottiene un terzo posto con 14’52’’ e Carolina Macchniz, 4ª. Nel settore dei lanci brillano i risultati di Daniele Cattani, 3° nel giavellotto Allievi (37.16), e di Otto Ascani, 4° nel giavellotto Cadetti. Nei salti da incorniciare il 3° posto di Nicola Barcelli nel lungo Ragazzi (4.03). Oltre ai risultati sportivi, il successo della giornata è stato soprattutto organizzativo. La collaborazione dei volontari e lo spirito di squadra hanno garantito fluidità e puntualità, regalando al pubblico un weekend di sport e divertimento.

l. d.