Atletica leggera. Rami, un quarto posto per guardare avanti con tanta fiducia

Laura Elena Rami, sempre lei. Ai campionati italiani indoor di atletica, la giovane allenata da Mirco Tonioli, chiude la sua fatica al quarto posto. Podio solo sfiorato, dopo aver, in batteria, ottenuto il nuovo primato regionale under 23 con 53’’97.

Per il Cus Bologna e l’Alma Mater Studiorum un risultato di prestigio.

"Sono soddisfatta – racconta Laura Elena – anche se avrei preferito andare a medaglia, salendo sul podio. Ma ero quarta nei pronostici e quarta sono rimasta. Va bene così".

Anche perché Laura Elena non dimentica né l’infortunio di gennaio, né tantomeno l’attacco influenzale che le ha impedito di lavorare come avrebbe voluto.

"Non è stato semplice causa infortunio a inizio gennaio e influenza. Era il massimo che potessi fare. Per il resto ho già ripreso a lavorare per la stagione all’aperto e continuare a coltivare l’ambizione di entrare nella staffetta 4x400 azzurra assoluta. Le prossime gare dovrebbero essere ad aprile".

Soddisfatta Margherita Mezzetti, uno dei dirigenti più stimati dell’atletica del Cus Bologna.

Laura Elena, che è nata a Bologna il 16 ottobre 2002, era reduce dall’oro (quinto scudetto in carriera) conquistato sempre ad Ancona ai tricolori under 23 con il tempo di 54’’51. E’ iscritta all’Università di Bologna, Infermieristica e frequenta il terzo anno.