Atletica leggera - Salto in alto: lunedì c’è "Road to Tokyo». Pieroni e altre stelle al meeting del "Martini»

"Road to Tokyo". Al "Martini", lunedì 25 agosto, dalle 17.30, si ritrovano i campioni del salto in alto. Un test che precede gli attesi campionati del mondo in programma in Giappone dal 13 al 21 settembre, al quale prederanno parte gli atleti di punta del salto in alto maschile e femminile italiano.

Organizzato dalla Virtus, sarà presente anche la barghigiana Idea Pieroni – in forza al Cs Carabinieri, allenata dal tecnico della Virtus Luca Rapé – . La Pieroni arriva a questo appuntamento dopo una stagione esaltante, con il quarto posto agli Europei a squadre di Madrid, dove ha contribuito all’oro della Nazionale azzurra assoluta e il secondo titolo europeo consecutivo. Dopo la partecipazione al Meeting internazionale "Città di Lucca", dove ha toccato l’1,92 che le è valso il record personale e il pass per i mondiali, l’atleta barghigiana torna sulla pedana che l’ha vista spiccare il volo nell’atletica dei grandi con rinnovato entusiasmo e con il desiderio di proseguire l’ottimo percorso stagionale.

Sempre per le donne in pedana anche la campionessa italiana assoluta in carica Asia Tavernini (Fiamme Oro), nel 2025 anche argento alle Universiadi. Ci sarà, fra gli uomini, anche Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), giunto quarto alle olimpiadi di Parigi 2024, con la misura di 2.34, con cui ha fatto registrare la seconda miglior prestazione italiana di sempre. Anche lui ex virtussino (due anni, ottenendo ottimi risultati).

Altri nomi eccellenti nella gara maschile sono quelli di Manuel Lando dell’Aeronautica Militare, sesto ai mondiali indoor di Nanchino, quarto classificato agli ultimi Europei indoor di Apeldoorn, vicecampione italiano indoor 2025 e medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti di Caorle. Poi Eugenio Meloni, semifinalista agli Europei indoor che lo hanno visto chiudere in nona posizione.

In gara anche i giovanissimi Joseph Manfredi e Alessandro Vanni della Virtus Lucca e Iacopo Storai dell’Atletica Livorno.

Alessia Lombardi