Atletica leggera. Sancisi, Ciamaglia e Busetti: un pieno di titoli ai "Regionali»

Grandi risultati per l’atletica pesarese ai campionati regionali individuali Juniores e Promesse: conquistati tre titoli regionali nelle rispettive categorie, con medaglie d’oro in prove di resistenza e velocità. I protagonisti sono tesserati per la società Montecchio 2000, affiliata Fidal per l’atletica leggera, ma provengono dal vivaio della Dinamo Triathlon Pesaro, dove si allenano con continuità sotto la guida del tecnico Raffaele Secchi. Fanno eccezione solo Vittoria Casciaro, atleta della Futura Pentathlon Pesaro, che è comunque seguita da Secchi per la preparazione atletica legata alla corsa, grazie alla collaborazione attiva tra le società sportive del territorio.

I tre titoli regionali pesaresi portano la firma di Niccolò Sancisi (foto) nei 1.500 metri Categoria Promesse, Marco Ciamaglia, nei 5.000 metri Categoria Junior, Cesare Bussetti nei, 3.000 metri Categoria Junior. Tre medaglie d’oro che rappresentano il risultato di un percorso di crescita costante, dedizione e passione, frutto del lavoro svolto dentro e fuori la pista.

Altri risultati significativi: Arianna Crudelini, nei 100 metri che ha vinto l’argento nella Categoria Promesse e Vittoria Casciaro bei 5.000 metri che ha arpionato il bronzo, Categoria Junior. Questi risultati premiano il lavoro di squadra e la sinergia tra allenatori, atleti e società.

"Una proposta completa – spiega il tecnico Raffaele Secchi – che include anche l’avviamento all’atletica come disciplina singola, per chi desidera iniziare un percorso sportivo nel mondo della corsa e delle specialità in pista".

b.t.