Atletica leggera. Sette titoli per la Virtus ai provinciali "Cadetti» e "Ragazzi» maschili e femminili

Ottimo lavoro per le categorie "Ragazzi" maschili e femminili e "Cadetti" maschili e femminili impegnati domenica a Pistoia ai campionati provinciali. Ben sette titoli, con diciassette atleti sul podio e una serie di prestazioni eccellenti, a confermare la qualità dell’impegno di atleti e staff tecnico del settore giovanile della Virtus. Sotto lo sguardo attento della responsabile Laura Banducci, grande soddisfazione per la "Ragazzi".

In evidenza la tripletta sul podio del salto in lungo, con Enea Pellegrino sul gradino più alto (5.08) e Giulio Bianchi e Luca Orsini, rispettivamente, al secondo e al terzo posto; l’oro di Leonardo Bertozzi nel vortex (53.03) e di Alessandro Nottoli (10”5) nei 60 ostacoli; l’argento di Alessandro Umberti nel salto in alto e quello della staffetta "4x100" (Fernando Colucci, Elia Vivarelli, Alessandro Umberti ed Enea Pellegrino).

Tra le "Ragazze" bella doppietta per la "4x100" con il primo posto di Chiara Brugioni, Irati Fedrnandez Grana, Emma Martinelli, Ludovica Abballe (57”5) e il secondo di Alice Dinelli Landi, Bruna Ferrini, Rachele Mori, Vittoria Gabbriellini; primo posto per Ambra Canova nel salto in lungo (3.71); seconda e terza posizione, rispettivamente, per Chiara Brugioni e Lana Pollini nei 60 metri e bronzo per Alice Dinelli Landi nel vortex e per Angelica Campello sia nel salto in alto che nei 1000 metri. Buona la prova anche dei "Cadetti" e "Cadette", guidati dallo staff tecnico coordinato da responsabile Francesco Giannotti. Francesco Catarsi primo nel peso 4 kg con la misura di 12.29 e Camilla Lucchesi prima nel salto in alto con 1,35.