Atletica leggera Settore giovanile: Under 23. La Virtus approda alla serie "A" Argento

Sono arrivati i verdetti finali per la Virtus del Club Challenge assoluto maschile, assoluto femminile e Under 23 maschile. E proprio quest’ultima squadra, grazie al diciassettesimo posto finale, con 14866 punti complessivi, ha raggiunto il miglior piazzamento di sempre, conquistando anche il diritto a prendere parte alla serie "A" Argento Under 23 nella stagione 2026.

Un risultato eccellente, visto che tanti ragazzi arrivano dal settore giovanile della Virtus che aggiunge un valore in più alla società del presidente Caturegli, così come l’ottavo posto finale della squadra assoluta maschile che, con 17730 punti, arriva a centrare il miglior risultato di sempre, andando a migliorare il già eccellente decimo posto della scorsa stagione.

Arriva anche un record per la squadra femminile assoluta, ventiseiesima, con 15918 punti, a conferma della crescita delle atlete biancocelesti.

Tra i risultati del settore giovanile del fine settimana: ottimo decimo posto per Ciro Colucci, giunto decimo classificato nella 6 chilometri alla finale del Trofeo nazionale individuale di marcia "Cadetti". Ai campionati toscani individuali "Ragazzi" maschili e femminili hanno, infine, centrato risultati importanti con Leonardo Bertozzi (primo nel vortex), Enea Pellegrino (bronzo nel lungo), Antonio Toncelli (terzo sia nel vortex che nei 60 metri) e Alice Landi (quinta nel vortex).

Prossimo appuntamento domenica a Fucecchio, dove si disputeranno i campionati toscani di staffette in cui sarà impegnato tutto il settore promozionale.

Al. Lomb.