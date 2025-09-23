Atletica leggera. Sofia Ferrari fa boom sui 3000 piani

Buone nuove da Busto Arsizio per l’atletica leggera reggiana, con Sofia Ferrari (foto), junior della Corradini al primo anno di categoria, che arriva quinta in una gara per assolute, migliorando il record provinciale dei 3000 piani di tre secondi e portandolo a 9’24’’17. La Ferrari ora ha il miglior tempo italiano dell’anno di categoria e raggiunge il secondo tempo regionale di sempre, dietro solo alla mitica Laura Fogli, 9’17’’3 nel lontano 1978. Non è impossibile, scalarlo l’anno prossimo e così pure la classifica nazionale che al comando vede però, imprendibile, una certa… Nadia Battocletti.

Bene anche la gemella Giada Ferrari che si migliora in 10’48’’34. Alessandro Casoni è buon secondo sui 1500 in 3’51’’56, Anna Ofidiani sui 1500 è nona con il personale di 4’41’’71. Nella Corri con l’Avis disputata a Montecchio, doppietta nei km 11 per l’Atletica Reggio, con i successi di Sebastian Fiorini (39’13’’) e Jane Bethany Thompson (46’’00). Sul podio maschile anche Andrea Ferrari (39’17’’) e Simone Zurlini (39’29’’), mentre tra le donne è seconda Natalia Pagu (47’35’’) su Jessica Malatesta (48’15’’).

Tra i Primi Passi, vittoria per Alice Barbieri e Sebastiano Pignedoli; pulcini, Sole Carrozzini e Alessandro Maffei; esordienti, Bianca Salavolti e Diego Romei; ragazzi, Matilde Carrozzini e Luca Casini; cadetti Francesco Marlean, allieve Giulia Colasuonno.

Claudio Lavaggi