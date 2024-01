Atletica leggera. Sofia Ferrari fa il record sui 1500. Spinazzi vince i 60 ostacoli e il lungo

Erano circa 200 i reggiani sparse sulle piste indoor d’Italia, e pure all’aperto a San Benedetto del Tronto nel campionato invernale lanci e nei regionali di cross, e molti si sono fatti onore primeggiando nelle proprie gare.

Due giovani reggiane danno spettacolo ad Ancona sui 1.500, con Sofia Ferrari della Corradini prima in 4’33’’24 (nuovo record regionale allieve indoor) su Elena Fontanesi della Self, al personale in 4’33’’74. Alessia Baldini è quinta sui 400 con il personale indoor di 57’’17. Tra le ragazze, brilla Emma Spinazzi dell’Atletica Guastalla Reggiolo, che vince i 60 hs. in 10’’04 e il salto in lungo con m 4,68.

Anche a Modena si corre forte, con Alexandru Zlatan che torna i tempi migliori, primo sui 60 in 6’’72; terzo Michael Kyereme in 6’’91. Viola Canovi non delude e alla prima gara da allieva sui 60 piazza un ottimo 7’’71 che le vale il primo posto nella finale B, settimo in totale.

Sara Cantergiani è terza sui 60 hs. con il personale di 9’’0, Sofia Negri è quarta sui 60 hs. junior in 9’’21, Sofia Cervi sigla un bel 9’’40 nelle batterie dei 60 hs. allieve. Paolo Magnani è secondo sui 60 hs. junior in 9’’02, 8’’90 in batteria.

Bene anche Greta De Pietri a Padova, quinta in 7’’79, ma con 7’’73 in batteria; Giacomo Giglioli è sesto con il personale indoor sugli 800 in 1’53’’76.

A San Benedetto del Tronto, nel martello junior, Lorenzo Shani è secondo con 39,30.

Nella prima prova dei campionati regionali di cross di Cesena, vincono Nicolò Cornali tra i senior, Sofia Ferrari tra le allieve con terzo posto della gemella Giada e Carlotta Lunghi tra le ragazze.

Elena Fontanesi è sesta tra le senior. Sofia ed Elena avevano corso poche ore prima ad Ancona.

c.l.