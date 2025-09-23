Atletica leggera. "StraCastelnuovo», tutto pronto. Il 4 ottobre si corre la classica

Si disputa sabato 4 ottobre, con ritrovo alle ore 13.30, sotto il Loggiato Porta, nel centro storico di Castelnuovo (con partenza alle 15.30 da piazza Umberto), la XX edizione della "StraCastelnuovo", denominata, ultimamente "Castelnuovo Garfagnana… in corsa", promossa e organizzata dal Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, con il patrocinio e il contributo di: Comune di Castelnuovo, Ente Parco Apuane, Donatori di sangue "Fratres" Garfagnana, Uisp, Associazione "Compriamo a Castelnuovo" e di vari sponsor di aziende private locali.

Lo scorso anno, tra gli uomini, vinse Antonio Del Vecchio dell’Atletica Livorno in 23’02” (7 km). Tra le donne, Margherita Voliani, già azzurra dei 5mila metri, portacolori dell’Unicusano Livorno, con il tempo di 18’03” (5 km). La corsa è valida anche come: XVIII "Memorial Giuseppe Bonaldi", in memoria di un compianto appassionato e praticante di sport e insegnante di educazione fisica prematuramente scomparso; XXIV Trofeo "Moreno Toni", bravo podista, scomparso per un incidente sul lavoro; e III "Ricordo di Leonardo Rocchiccioli", maresciallo dei carabinieri prematuramente scomparso.

Si svolge nel circuito cittadino di Castelnuovo e fa parte del Criterium podistico toscano 2025. Le donne di tutte le categorie, "Veterani", "Argento" e "Oro" uomini percorreranno 5 chilometri; le categorie maschili "Amatori" e "Seniores", invece, dovranno percorrere un totale di 7 chilometri. Per le iscrizioni: www.endu.net - [email protected]. Per informazioni: 347 3796343 (Graziano Poli). Alla società più numerosa verrà consegnato il Memorial Toni; vincerà il Memorial Bonaldi la squadra che totalizzerà il punteggio più alto. Saranno premiati gli atleti suddivisi in sei categorie maschili e femminili che saliranno sul palco in piazza Umberto intorno alle 17. E’ un percorso cittadino molto tecnico e impegnativo.

Dino Magistrelli