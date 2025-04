Atletica leggera: successi reggiani ai campionati regionali e alla maratona di Milano

Lo scorso week-end, altre due belle gemme per l’atletica leggera reggiana, i campionati regionali di corsa disputati a Rubiera e la maratona di Milano. Per quest’ultima si tratta in particolare di una curiosità: oltre alla gara dei 42 chilometri abbondanti in cui non c’erano reggiani di rilievo, l’organizzazione ha messo in piedi una maratona a staffetta a sfondo benefico. Ebbene, su circa 4000 staffette da quattro atleti ognuno, la vittoria è andata nel tempo di 2h.07’00 alla Laureus Run 4 Good. Bello sforzo, si potrebbe dire, perché la componevano i nostri Yassin Bouih e Nicolò Cornali, oltre ad altri due fenomeni come Eyob Faniel, maratoneta da 2h.07’ e Catalin Tecuceanu, capace di 1’44 sugli 800. Tre atleti che hanno disputato le olimpiadi… e uno che le disputerà.

Ma torniamo a Rubiera, questa volta con bei risultati reggiani, ma anche a livello nazionale. Si sono presentati 175 atleti da tutta Italia, per gare solo di mezzofondo. Pur in una giornata disturbata dal vento, Giuseppe Gravante della Corradini ha vinto il titolo regionale dei 10.000 in 28’44’’79, record personale distrutto. La gara è stata vinta dal burundiano Ntakarutimana in 28’08’’79. Bene anche Mattia Marazzoli, nono in 30’31’’92, personale in pista.

Nella gara femminile, argento per Enrica Bottoni della Corradini in 35’59’’16, anche per lei personale, con Sara Arrigoni settima in 38’09’’09 e Laura Biagetti nona in 38’21’’89. Anche gli allievi assegnavano il titolo regionale, sui 30 minuti i maschi, su 20 le femmine. Matias Costi ha vinto il titolo correndo metri 8.959, sesto Fabio Bedeschi con m 8.478. Tra le ragazze, molto bene Giulia Tonioni, giunta seconda con m 4.998 e Giara Masetti quinta con m 4.900. Nei 1000 ragazze… piccole Baldini crescono, con Laura (figlia di Stefano e Virna) seconda in 3’19’’94, ma senza titolo in palio) così come tra i cadetti dove Gabriele Ingrami è stato d’argento in 2’54’’09. Mel (Bl).

Titolo italiano Csi per Allegra Iori che vince la gara Ragazze B dei campionati nazionali di Corsa Campestre del Centro sportivo italiano, correndo 1200 metri in 4’13’’14 e conquistando così il gradino più alto del podio. Sogliano al Rubicone (FC).

Successo di Isabella Morlini nel Trail del Rubicone (12 km, d+ 500 m); la trail runner Atletica Reggio, ha chiuso 11ª assoluta, vincendo la gara femminile in 1h25’12’’.

Claudio Lavaggi