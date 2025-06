Atletica leggera - Trail. Orecchiella tricolore

Si chiude nel migliore dei modi la prima parte della stagione sportiva 2025 per il Gs Orecchiella Garfagnana, con la conquista del titolo italiano di società di trail running. Al termine di una prova avvincente ed emozionante, infatti, con oltre trecento atleti al via, la squadra femminile del Gs Orecchiella conquista il titolo italiano assoluto di trail, sulla distanza di 35 km, nel "Trail Oasi Zegna", con ben 1800 metri di dislivello, che si è corso sui sentieri di Valdilana, in provincia di Biella.

Il quintetto biancoceleste, capitanato dall’esperta e talentuosa Cecilia Basso, più volte azzurra della corsa in montagna, con Irene Mantica, Giulia Antinoli, Stella Pacini e Ilaria Francalanci, con una prestazione di grande spessore tecnico, è riuscito a portare, per il secondo anno consecutivo, lo scudetto tricolore in Garfagnana. Il "Trail Oasi Zegna", individuata come gara di selezione in vista del mondiale di corsa in montagna e "short trail", in programma ad inizio autunno, ha, inoltre, fornito importanti indicazioni al settore tecnico della Fidal che ha potuto fare le prime valutazioni sulla formazione azzurra da schierare a Canfranc, sui Pirenei Spagnoli, dal 25 al 28 settembre prossimi, per quello che sarà un appuntamento fondamentale per le migliori ragazze del gruppo.

Oltre a questo importante alloro al femminile, altri buoni risultati stanno caratterizzando il periodo del sodalizio garfagnino: ai campionati italiani di staffette di corsa in montagna, sui sentieri della Valseriana a Casnigo, in provincia di Bergamo, quinto posto assoluto per le ragazze dell’ Orecchiella, Martina Bilora e Cecilia Basso; mentre, al maschile, si sono ben comportati Emanuele Scotti, Ilian Angeli e Matteo Rossi, un terzetto costantemente nelle posizioni di vertice.

