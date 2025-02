ATLETICA LEGGERA. Tricolori Promesse, ritorna in pista la sprinter Fedriga

Oggi e domani nella splendida cornice del PalaCasali di Ancona si disputano i Campionati italiani Juniores e Promesse, massimo evento nazionale per Under 20 e Under 23. La rassegna – oltre 900 iscritti e 52 titoli in palio – vedrà in lizza quattro atleti dell’Edera Forlì e i riflettori sono puntati sulla velocista Carlotta Fedriga, all’esordio in questa stagione indoor, che scenderà in pista nei 60 metri Promesse pur non avendo ancora testato il proprio stato di forma. Parte comunque tra le favorite, in virtù del personale di 7’’33 ottenuto nella scorsa splendida stagione, in cui è arrivata nell’elite tricolore con tanto di podio assoluto e convocazione nella staffetta azzurra. Un’altra velocista dell’Ederta, Sofia Bedeschi, correrà sia i 60 metri sia i 200 metri; classe 2006, è accreditata del 10º tempo fra le Juniores, 7’’75 ottenuto 15 giorni fa proprio ad Ancona. Poi, Paolo Bolognesi e Adam Gouem correranno i 60 ostacoli tra gli Juniores; per entrambi tempi di iscrizione interessanti.

u. b.