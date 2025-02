Atletica leggera. Uisp Siena protagonista. Ferrini centra il titolo toscano

Nel primo fine settimana di febbraio, alcuni degli atleti dell’Uisp Atletica Siena si sono resi protagonisti in alcune prestigiose competizioni di livello regionale e nazionale. Ad Ancona, in occasione dei Campionati Italiani Juniores e Promesse Indoor, Duccio Bernardi (foto a sinistra) ha gareggiato nel getto del peso, ottenendo un’ottima undicesima posizione con la misura di 13.90m. Un risultato significativo, che arricchisce il bagaglio sportivo dell’atleta senese, ancora al suo primo anno nella nuova categoria Juniores.

A Carrara, durante il Meeting Indoor valido come Campionato Toscano Assoluto e Promesse 50-50hs-peso-3000 e Campionato Toscano Allievi e Juniores 3000 mt, Giulio Ferrini (foto a destra) ha onorato al meglio i colori dell’Uisp Atletica Siena, riuscendo a conquistare il titolo toscano in palio nei 50hs con il crono di 7’’63: un successo che va a impreziosire la bacheca dei titoli regionali ottenuti finora dal club senese, in questa parte di stagione.

Nella stessa specialità, è scesa poi in pista Alyssa Miriam Geyer che con il crono di 7’’84 ha conquistato un’ottima medaglia d’argento. A Firenze, il Meeting Indoor di Salti Open ha invece visto protagoniste Alemitu Grasso e Lara Goretti: entrambe sono salite sul podio con al collo una medaglia di bronzo: Alemitu nel salto in lungo Allieve, con 4.91 m, e Lara nel salto con l’asta, con 3.10 m.

Oltre agli appuntamenti in pista al chiuso si è disputata a Pian del Lago, Siena, la terza prova regionale del Gran Prix Toscano di Cross, dove Mattia Paggetti è arrivato terzo nei 5 chilometri assoluti. Il club senese, in costante crescita ed evoluzione, si prepara adesso a disputare i Campionati italiani Allievi, in scena ad Ancona proprio in questi giorni, che vede la partecipazione delle atlete Mira Albertini, negli 800m e Sveva Borghi e Alyssa Miriam Geyer nei 60hs.