Atletica leggera. Virtus: peso, Possidente campione toscano. Lungo: bene le "Juniores» Abetini e Massaglia

Ancora un week-end ricco di soddisfazioni per la Virtus. Antonj Possidente, nella gara svoltasi a Carrara, si è aggiudicato il titolo di campione toscano assoluto di getto del peso, con la misura di 15.02, salendo, così, sul gradino più alto del podio. Importanti risultati anche dai campionati italiani "Juniores" e "Promesse" indoor ad Ancona. Vincenzo Vicerè, alla sua prima stagione con la maglia della Virtus, è andato vicino al podio nella categoria "Promesse", conquistando un bel quarto posto nel salto con l’asta, con il miglior risultato personale, con la misura di 4,95.

Ottima prova anche per Andreas Ghilarducci, primo anno "Juniores", quinto sui 1500 in 3’59”68 a soli cinque centesimi dal primato personale e ottavo con primato, invece, sugli 800 (1’54”85). Tra le "Juniores" in evidenza le due saltatrici in lungo Elena Abetini e Aurora Massaglia, allenate (foto) dal tecnico Luca Rapè, che si sono piazzate, rispettivamente, settima e ottava, entrambe con 5.57 e con quest’ultima capace di centrare l’ottavo posto anche nel triplo (11.84). Primato personale, infine, per Giada Bartolozzi nei 60 hs, con l’ottimo crono di 9”26.

Anche dal Grand Prix toscano di cross, a Monteriggioni, sono arrivati ottimi risultati nella terza prova regionale, con il doppio podio per Emma Puccetti, terza assoluta e prima tra le "Promesse" sui 4 km; il decimo posto assoluto e secondo tra gli "Juniores" per Sebastiano Simonetti e il dodicesimo assoluto per Filippo Sodini, questi ultimi due sui 5 km.

