Atletica: lo start alle 9,20 da via Irnerio. In programma anche la Run Tune Up e la 30 km dei Portici. Maratona, l’ultrarunner Colgan sfida i keniani . Diecimila partenti sulle tre distanze competitive

Il grande giorno finalmente è arrivato. La Termal Bologna Marathon parte alle 9,20 da via Irnerio, insieme con la 30 km dei Portici. Venti minuti prima, alle 9, invece prende il via La Run Tune Up di 21 km e infine alle 10,15, sempre da via Irnerio, la corsa non competitiva Tecnocasa Bologna City Run di 5 km. Nelle tre gare competive saranno 10mila i corridori alle partenze, di questi il 35 per cento sono stranieri provenienti da ben 73 Paesi (i più numerosi sono Gran Bretagna, Francia e Germania).

Il primato della maratona è dell’anno scorso e appartiene al keniano Simon Kamau Njeri (Run2Gether) con 2h 22’ 28”. Il grande favorito è il suo connazionale Martin Cheruiyot che vanta un personale di 2h 10’ 08” fatto alla maratona di Malaga nel 2019; di recente ha conquistato la piazza d’onore nella maratona di San Felice al Circeo con il crono di 2h 16’ che dimostra il suo ottimo stato di forma.

Da non sottovalutare poi l’altro keniano Enos Kales Kakopil, capace di 2h 18’ 29” (Bali nel 2023), fresco vincitore della Treviglio Half Marathon. Riflettori obbligati sull’atleta di casa e ultrarunner David Colgan (Atletica Castenaso Celtic Druid), a Bologna secondo nel 2021, quinto nel 2024 e vincitore nel 2023, che può contare su un personale di 2h26’53” siglato a Reggio Emilia nel 2020.

Colgan, forte anche nel triathlon, vanta pure un secondo posto nella celebre Cento chilometri del Passatore del 2024, oltre a diversi altri podi su gare sulle ultradistanze. Per quanto riguarda le donne, la favorita è Giorgia Venturi (Podistica Ozzanese) che vuole riscattarsi dalla piazza d’onore dello scorso anno con cui ha firmato il suo primato di 3h 01’ 28”. Il record della corsa è 2h 49’ 46” di Federica Moroni, ma quest’anno non sarà al via. Le partenze sono da via Irnerio, mentre l’arrivo è in piazza Maggiore come da tradizione.

Si raccomanda per quanto possibile di limitare l'uso della macchina e gli spostamenti in quanto nella giornata odierna ci sono anche le partite Bologna-Cagliari (Dall'Ara, ore 15), Fortitudo-Real Sebastiani Rieti (PalaDozza, ore 18) e Virtus-Milano (Segafredo Arena, ore 18.15).