Atletica. Marcia, è bronzo per Beatrice Palmonari

Si sono appena conclusi i campionati italiani indoor di atletica, riservati alla categoria Allievi, cioè gli Under17, nati successivamente al 2008. Tre le formazioni della provincia di Ravenna – Atletica Lugo, Atletica85 Faenza e Atletica Ravenna – con atleti presenti alla più importante manifestazione giovanile indoor, tenuta come di consueto, negli ultimi anni, al PalaCasali di Ancona. Il miglior risultato in assoluto è stato il fantastico bronzo conquistato da Beatrice Palmonari, che compirà 17 anni fra un mese, nei 3000 metri di marcia, la gara più lungo che si tiene al coperto. Inserita nella seconda serie, quella riservata alle atlete più forti, la Palmonari si è arresa soltanto alla futura campionessa italiana, la livornese Valentina Adamo (13’38’’87) e alla padovana Anita Marchi (13’49’’72) chiudendo la sua fatica in 13’56’’03, sua miglior prestazione stagionale. Tra l’altro, la romagnola ha preceduto di quasi 50’’ la quarta classificata, Stefania Avitto, anche lei inserita nella seconda serie. Il bronzo ottenuto da Palmonari, che frequenta il liceo scientifico Valeriani a Imola, è l’unica medaglia ottenuta dalle nove società romagnole in gara. Comunque buoni nel complesso i risultati ottenuti dai ravennati: Letizia Mengozzi, compagna di squadra di Beatrice Palmonari all’Atletica Lugo, ha corso gli 800 metri piazzandosi al 5º posto nella seconda serie, in 2’20’’31, ottenendo un buon 18º posto finale. Velocità con e senza ostacoli per l’Atletica85 Faenza. Giorgia Battilani è stata però squalificata nella sua batteria (la terza) dei 60 ostacoli, quindi non ha ottenuto alcun piazzamento, mentre l’altro atleta manfredo, Pietro Rizzo, si è piazzato 6º nella quinta batteria in 7’’34, ottenendo alla fine il 71º posto. Meglio i portacolori dell’Atletica Ravenna: Eduard Butnaru ha partecipato sia al salto in alto, sia a quello in lungo: nella prima disciplina si è piazzato 10º con 1,90, ottenendo la stessa posizione, sempre la 10ª, anche nel lungo, con 5,56. Passa il primo turno nei 60 metri Angelica Antonioli con 7’’87: in semifinale corre esattamente con lo stesso tempo ma è 21ª alla fine, non approdando alla finalissima.

u.b.