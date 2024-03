Atletica. Marcia, il Cus Macerata si fa valere a Corridonia

Non solo i grandi risultati di marciatori e le marciatrici per il Cus Macerata. Anzi, la sezione atletica continua ad allargare la sua base con i piccolini in tuta o maglietta blu, protagonisti sempre con il sorriso nella gara di corsa campestre ben organizzata dalla Sacen Corridonia nell’area verde attigua al CorridoMnia. Il Cus Macerata si è presentato con una decina di baby atleti e in particolare si sono messi in evidenza Michele Brachetta e Davide Romoli, rispettivamente terzi e quinti nella gara Esordienti A (nel lotto c’erano anche i bravi Andrea Piancatelli e Nicola Cacchiarelli). Ottimo l’affiatato trio della staffetta 3x1000 della categoria ragazzi con Leonardo Preci, Tommaso Mengoni e Riccardo Pioli che si sono piazzati al 13° posto in una kermesse di alto livello, valevole per il titolo regionale di categoria. Il più giovane del gruppo cussino, Davide Guazzaroni di 6 anni, è stato un vero guerriero. Nonostante una rovinosa caduta infatti è riuscito a portare a termine la gara e concluderla di slancio. Nelle competizioni maschi e femmine Esordienti B infine hanno dato prova di grande impegno e vitalità la combattiva Camilla Santucci, Mattia Piancatelli e Filippo Benitez.

an. sc.