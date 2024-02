Atletica master, Falasca Zamponi su tutti. È il nuovo campione nazionale sui 3.000 metri

La stagione agonistica 2024 dell’Atletica Potenza Picena ha colto un altro alloro. Dopo essersi aggiudicata il titolo marchigiano di corsa campestre, la società del presidente Franco Leandrini ha conquistato il titolo italiano indoor master sui 3000 metri piani ad Ancona ad opera di Andrea Falasca Zamponi. Replicando lo stesso trionfo ottenuto 12 mesi fa, il forte atleta del team potentino, nella categoria M35, ha vinto con autorevolezza la gara sui 15 giri di pista dell’impianto indoor dorico. Dopo le prime fasi di studio, Falasca Zamponi ha allungato con una progressione che gli avversari non sono riusciti a contenere: la vittoria è giunta con il tempo di 8’52“72, premiando il talento e l’impegno di questo atleta, allenato con cura e competenza dal dt Luigi Di Lello. "La vittoria di Andrea – dice il presidente Leandrini – conferma le sue grandi doti agonistiche e la bontà del lavoro che stiamo portando avanti quotidianamente. Ora ci prepariamo per i campionati italiani di cross per società che si terranno a Cassino il 14 marzo: anche lì cercheremo di meritarci un ruolo da protagonisti".