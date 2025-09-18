Atletica Nel campionato del mondo di corsa in montagna disputati in Friuli. Bilancio positivo per Guerrino Grilli: "Tracciato insidioso e dislivelli alti»

Guerrino Grilli, lo “Stambecco di Castagnara“, che indossa i colori dei Runnerini Doc Afaph, continua a mietere piazzamenti di livello nelle sfide estreme cui prende parte da qualche anno. Reduce dalla sfida di Lecco, in cui aveva inanellato (si trattava della Utlac 15 14 km con 750 metri di dislivello ) un 38° assoluto e un 7° piazzamento di categoria, non si è fermato qui. La volta successiva ha prodotto una gara top a Gressoney Saint Jean, a Courmayeur. In quella occasione il Runnerino Grilli era giunto in eccellente forma e si è piazzato 68° assoluto su 1000 partecipanti e 3° di categoria, con volatona ultimi 100 metri da urlo.

Lo “Stambecco di Castagnara“, non è uno che si accontenta cercando emozioni, competitività, adrenalina e sfide esaltanti in giro con l’Italia. L’ultimissimo impegno agonistico del Runnerino Doc master, è stato a Meduno ai campionati del mondo corsa in montagna. Ottimo 174° su 710 partecipanti e 22° posto nella categoria M50.

"Nonostante le forti pendenze nei boschi, oltre il 30%, ho deciso di partire affrontandole con grande determinazione – ha dichiarato il podista apuano –. Ho battagliato subito e guadagnato posizioni, come sempre in salita dove rendo di più e combattuto per metà gara con due irlandesi, un romeno e un inglese. Il finale era di quasi 6 km su una mulattiera sassosa in discesa dove l’andatura era abbondantemente sotto i 3’30“ al km".

"Sono entusiasta – ha detto Grilli che sarà di scena nella “Straazzano“, gara valida per il campionato Fidal di corsa in montagna–. Chiudiamo questa intensa prova in Friuli Venezia Giulia con un buon 22° posto senior master 50 ai campionati del mondo di corsa in montagna. Il tracciato a tratti insidioso con un dislivello positivo di oltre 700 m è stato notevole ma sono soddisfatto". Insomma una gara che conferma nuovamente le capacità, la grinta e la determinazione di Guerrino.

v.b.