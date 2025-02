Atletica Nel campionato indoor Ragazzi. Stracarrara sugli scudi. Mazzotta è d’argento. Podio per la staffetta

Medaglie e piazzamenti per i giovani atleti della Stracarrara che a Carrarafiere hanno partecipato ai campionati toscani indoor di federazione, categoria Ragazzi (età 12 e 13 anni). Nella specialità del salto in alto medaglia d’argento per Diego Mazzotta (classe 2012) con la misura di metri 1,52, dietro Mattia Falciani (Atletica Arezzo) che vince con metri 1,66. Nella staffetta 3 x 2/3/4 giri, medaglia di bronzo per la squadra femminile composta, in ordine di frazione, da Matilde Rosi, Livia Baccigalupi ed Elisa Fresco.

Oltre alle medaglie, per la società carrarese sono arrivati anche i piazzamenti: Livia Baccigalupi conquista la finale a sei e il quarto posto della velocità sui 50 metri piani mentre la squadra femminile conquista un quarto posto nella staffetta 4x1 (37 le squadre al via) con Micol Ottanelli, Angelica Petrunelli, Elisa Fresco e Livia Baccigalupi con il tempo di 1’38“87. Le carraresi sono state precedute dalle squadre della Sestese A (1’35“96), Campi Bisenzio A (1’38“53), Virtus Lucca A (1’38“73). Per la Stracarrara in gara nei 50 metri anche Cecilia Mosti e Giorgia Santucci, entrambe classe 2012.

ma.mu.