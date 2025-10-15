Atletica Nel “Corri per il Gaslini - Memorial Gabriele Mastorci“. I Runnerini dettano legge a Luni. Casali e Lazzarotti mettono il turbo

Una lista che si rimpingua di podi e piazzamenti per i Runnerini Doc Afaph della coach Vittoria Bertelloni e dell’immancabile coach Riccardo Lazzarotti. Dopo le performances nel trofeo delle province Fidal, la compagine apuana ha concorso con una ristretta rosa nella tappa del Trofeo Corrilunigiana. Si trattava del 6° Corri per il Gaslini-Memorial Gabriele Mastorci svoltosi in quel di Luni sotto l’egida della Proavis Castlnuovo Magra.

I colori della società apuana sono stati egregiamente difesi con prestazioni di alto livello. Ecco i verdetti per categoria. A/M (2016-2025): 1) Viola Casali, 2) Sofia Pitanti Coppedè. Un duo che cresce con Sofia che resta leader della categoria; 4) Noah Menchini (indomito non cede mai sino alla fine per il podio), 5) Luca Lazzarotti (il talento è una dote di famiglia corre con passione e grinta), 7) Diego Bonini (gioia e sprint, ha le carte per migliorare ancora); B1/N1 (2015/2012): 3) Gaia Adele Coppedè (tosta e pronta si difende anche nella corsa dopo le sfide Fidal nel peso), 4) Anastasia Menchini (determinata e pronta a mettersi in gioco in ogni sfida); 1) Francesco Lazzarotti (vince alla grande con un passo da gazzella e domina nettamente il raggruppamento), 2) Luca Pasquini (veloce, carico e motivato punta al podio e lo conquista), 4) Leonardo David Mazzoni (tallona i compagni e non cede alle prove), 5) Alessandro Wang (dal basket all’atletica impegno e riscontri), 6) Lorenzo Grazzini (il più giovane del gruppo impegno, dedizione e capacità). Il team dei Runnerini si conferma la squadra leader del circuito.